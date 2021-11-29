СФУ потребует от застройщика починить «треснувший» учебный корпус, построенный к Универсиаде

В СФУ экспертизу в треснувшем здании корпуса МФК-2, построенном к Универсиаде. Сообщается, что занятия в корпусе проводить нельзя, а на восстановление потребуется не меньше двух лет. Виноваты в этом именно строители. Об этом рассказал ректор университета Максим Румянцев.

Застройщика хотят обязать исправить все недочёты. Первоначально строительством занималась компания НСК, затем эстафету приняла СК «Сибиряк. Корпус открыли перед Универсиадой, а после игр передали его Институту физической культуры и спорта. Однако, после того как в здании заметили трещины, занятия в здании остановили.

По словам ректора, университет готов обратится в суд, если застройщик не согласится с требованиями. Гарантия на здание действует до 2023 года, но течение гарантийного срока было приостановлено в связи с выявленными нарушениями, о чём компаниям было выслано уведомление.

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