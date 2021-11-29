Школьники из Норильска стали победителями Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады

Подведены итоги Всероссийской открытой спартакиады Специальной олимпиады, где приняли участие 500 спортсменов с особенностями интеллектуального развития из 11 регионов России по различным видам спорта (боулинг, юнифайд-боулинг, мини-футбол (футзал), дартс, армрестлинг).

Команда из норильской школы-интерната стала победителем по мини-футболу и лучшей среди 24 команд. Норильчане одержали победу в семи матчах над командами Тамбовской, Вологодской, Владимирской областей, Санкт-Петербурга и Республики Дагестан.

Фото: vk.com/club73611169