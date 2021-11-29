В Емельяновском районе изъяли более 200 граммов наркотиков

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, в п. Минино задержали мужчину 1990 года рождения, который незаконно хранил запрещённые вещества. В его квартире обнаружили и изъяли более 200 граммов наркотического средства. Подозреваемый рассказал, что хранил наркотик для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: 24.мвд.рф