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В Красноярском крае от коронавируса за сутки умер 31 человек

Главная Общество
Красноярск
17:00 29 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, заболевание
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За сутки от коронавируса погиб 31 человек. Всего же с начала пандемии — 7 458.

Подтверждённых диагнозов на 29 ноября — 706. С начала пандемии — 151 911. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 135 519 человек (+ 699 за сутки).

Под медицинским наблюдением находится 55 561 житель Красноярского края (+ 4 417 за сутки), снято с медицинского учёта 4 234 человека.

4 290 757 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 10 743 за последние сутки).

Напомним, вероятность того, что в Россию проник новый штамм коронавируса, обнаруженный на юге Африки, достаточно велика, сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по социальной политике заслуженного врача РФ Владимир Круглый.

— Учитывая, что сейчас продолжает действовать авиасообщение между Россией и африканскими странами, в частности, Египтом, я считаю, что вероятность того, что этот штамм уже есть в России, достаточно велика, — отметил он.

Сенатор призвал ограничить авиасообщение с Египтом, пока новый штамм не будет изучен.

По словам медиков из ЮАР, «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. Главным симптомом нового штамма называют сильную усталость. При этом ни у кого из заболевших не наблюдалось потери вкуса или обоняния.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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