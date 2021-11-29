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В Кежемском районе появились две спортплощадки

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Красноярск
16:37 29 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, спорт, объекты
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Одна комплексная площадка для подвижных игр расположена на территории лыжной базы «Лань», другая — в центре с. Заледеево. Теперь жители Кежемского района могут проводить тренировки и соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу и флорболу. Также новая площадка в Заледеево имеет тренажёры, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

На территории лыжной базы «Лань» кроме спортивных игр на новой площадке, можно кататься на лыжах, прогуливаться или заниматься оздоровительным бегом. Здесь же располагается малая спортплощадка для комплекса ГТО со спортивными снарядами и тренажёрами. Она возведена в 2020 году по национальному проекту «Демография» федеральному проекту «Спорт – норма жизни!» и пользуется большой популярностью среди жителей.

На спортплощадки было потрачено 6 млн рублей из краевого бюджета.

Глава района Павел Безматерных рассказал, что до конца года завершится устройство крытого тентового сооружения над хоккейной коробкой в Кодинске. А в следующем году в Кежемском районе появятся ещё спортивные объекты.

Напомним, в дер. Александровка Нижнеингашского района появился новый спортивный объект – поле для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Площадка находится на центральной улице, рядом со школой, и в первую очередь станет популярным местом досуга учащихся. Здесь же планируется проводить и спортивные праздники. Для села, где живёт 200 человек – это больше событие.

На строительство по программе развития физической культуры и спорта в Красноярском крае было выделено  2,7 млн рублей. Такую же спортплощадку установили в 2020 году в селе Верхний Ингаш.

Фото: пресс-служба министерства спорта Красноярского края

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