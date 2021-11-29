В Ленинском районе начали готовиться к Новому году

Уже традиционно главной праздничной площадкой Ленинского района становится территория перед Дворцом культуры им. 1 Мая. Там установят ёлку и ледовый городок, который будет оформлен в стиле русских народных сказок. Перед ДК установят ледовые фигуры и композиции, горки для детей разного возраста.

Все работы завершат к 23 декабря, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Отметим, что новогодние ёлки также появятся во многих дворах Ленинского района. Их установят управляющие компании.