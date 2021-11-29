В Ленинском районе начали готовиться к Новому году

Уже традиционно главной праздничной площадкой Ленинского района становится территория перед Дворцом культуры им. 1 Мая. Там установят ёлку и ледовый городок, который будет оформлен в стиле русских народных сказок. Перед ДК установят ледовые фигуры и композиции, горки для детей разного возраста.
Все работы завершат к 23 декабря, сообщается на сайте администрации города Красноярска.
Отметим, что новогодние ёлки также появятся во многих дворах Ленинского района. Их установят управляющие компании.
— Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, будет и ёлка, и горки. Совсем скоро предприниматели начнут украшать витрины и входные группы новогодней атрибутикой, чтобы все жители почувствовали приближение праздника, — рассказал руководитель администрации Ленинского района Андрей Бардаев.