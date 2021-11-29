Проводить или нет детские утренники руководители детсадов Красноярска решат самостоятельно

По словам главного государственного санитарного врача Дмитрия Горяева, масштабные новогодние утренники в детских садах запрещены из-за коронавирусных ограничений. Однако провести праздник в рамках одной группы никто не запрещает.

Родители могут присутствовать на таких утренниках, главное – соблюдать профилактические меры. Они включают в себя измерение температуры на входе, обработку рук спиртосодержащими антисептиками, социальную дистанцию, использование масок и перчаток.

«Важно отметить, что решение по проведению предновогодних мероприятий в отдельных группах с участием в них родителей принимает администрация дошкольного учреждения самостоятельно», – говорится в сообщении Дмитрия Горяева.

Фото: © РИА Новости / Станислав Савельев



