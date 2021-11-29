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В Лесосибирске началось строительство коммунальной инфраструктуры для ЖК «Юбилейный»

Главная Общество
Красноярск
15:34 29 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, строительство, теплоснабжение
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Для нового жилого комплекса «Юбилейный» в Лесосибирске построят 1,5 километра тепловой, 300 метров канализационной и 2,5 километра водопроводной сети.

Стоимость строительства — более 178 млн рублей. Большая часть средств выделена из краевого бюджета.

За счёт местного бюджета в прошлом году разработали проектно-сметную документацию на обустройство сетей.

Подрядная организация на данный момент прокладывается сеть водопровода до насосной станции в районе бывшего Маклаковского комбината. Теплосеть пройдёт от теплового пункта по ул. Пионерской до котельной № 10 (район Черемушки), сообщается на сайте правительства красноярского края. В проекте предусмотрена и реконструкция самого теплового пункта. Канализация пройдёт от нынешней канализационно-насосной станции по ул. Юбилейная до нового микрорайона.

Завершат все работы в августе 2022 года.

— Подведение коммунальной инфраструктуры к территории будущего ЖК — объёмная и очень важная работа. Мы делаем шаг по освоению нового городского пространства, переходим от точечной застройки города к созданию жилого района. Лесосибирску требуется большое количество нового жилья для переселения из аварийного, обеспечения квартирами детей-сирот и молодых специалистов. Обеспечив эту площадку коммунальной инфраструктурой, мы закладываем основу для строительства нескольких десятков тысяч квадратных метров нового жилья, — рассказал Андрей Хохряков, глава Лесосибирска.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости

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