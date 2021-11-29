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В Красноярском крае определили победителей краевого конкурса «Мама — это целый мир»

Главная Общество
Красноярск
15:13 29 Ноября 2021
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Жителям Красноярского края предлагалось признаться в любви своим мамам с помощью фотографии, видеоролика или литературной работы.

Лучшей фотоработой стала фотография Николая Михалёва (Манский район), автором видеоролика-победителя стала Марина Соколова (Ачинск), первое место в номинации «Слово о маме» разделили Татьяна Кириченко (Ачинск) и Галина Потапова (Красноярск).

Победителей и участников конкурса наградят дипломами и памятными сертификатами.

— Конкурс «Мама — это целый мир» — одно из мероприятий национального проекта «Демография», стал для жителей хорошей доброй традицией. В этом году поступили 208 заявок из 12 городов и 26 районов Красноярского края. Мы не перестаём восхищаться нежными, добрыми и искренними проявлениями любви конкурсантов к своим мамам, — рассказала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Фото: министерство социальной политики Красноярского края

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