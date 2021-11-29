В Красноярском крае трое мужчин пытались незаконно продать золотой сплав за 4 миллиона рублей

В Красноярском крае завершилось расследование уголовного дела о незаконном обороте драгоценных металлов. Фигуранты – трое мужчин, которые с ноября 2020 года по январь 2021 года пытались продать на территории края шесть слитков золотого сплава на сумму более 4 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Красноярскому краю. Сотрудники ведомства нашли металл в гаражном боксе одного из обвиняемых. Свою вину мужчины признали в полном объёме.

Уголовное дело, возбуждённое по статьям 191 и 33, направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Фото: krk.sledcom.ru