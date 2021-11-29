В Уярском районе в ДТП погиб мужчина

В Уярском районе около 12:30 на 924 км автодороги Р255 «Сибирь» столкнулись автомобили Volkswagen Touareg и ВАЗ 2114. В результате в «Жигулях» погиб мужчина, ещё один в тяжёлом состоянии доставлен в медицинское учреждение, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, 27 ноября в вечернее время в Красноярске автомобиль Wolksvagen Polo врезался в Mazda в районе БКЗ.

По предварительным данным, 56-летний таксист проехал на красный и не предоставил преимущество Mazda. В результате столкновения машину Mazda вынесло на тротуар, 28-летняя пассажирка получила травмы.

Фото: 24.мвд.рф