В Уярском районе в ДТП погиб мужчина

В Уярском районе около 12:30 на 924 км автодороги Р255 «Сибирь» столкнулись автомобили Volkswagen Touareg и ВАЗ 2114. В результате в «Жигулях» погиб мужчина, ещё один в тяжёлом состоянии доставлен в медицинское учреждение, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.
Напомним, 27 ноября в вечернее время в Красноярске автомобиль Wolksvagen Polo врезался в Mazda в районе БКЗ.
По предварительным данным, 56-летний таксист проехал на красный и не предоставил преимущество Mazda. В результате столкновения машину Mazda вынесло на тротуар, 28-летняя пассажирка получила травмы.
Фото: 24.мвд.рф