Благодаря компании En+Group в Дивногорске появилась современная детская площадка

Проект, направленный на благоустройство Дивногорска — современную детскую площадку (ул. Бориса Полевого, 3) открыла компания En+Group, основателем которой является Олег Дерипаска. На строительство было потрачено 5,5 миллионов рублей.

Благодаря нескользящему мягкому покрытию, площадка безопасна для детей. Она не имеет аналогов в городе.

Также компанией в декабре запланирован ряд зимних мероприятий, которые пройдут под эгидой "Энергии хватит на всё!". В числе них открытие обновлённых лыжных беговых трасс в Дивногорске и новогоднее оформление набережной световым тоннелем.

— Компания En+ Group стремится сделать жизнь наших сотрудников и их семей в Дивногорске и других городах своего присутствия комфортнее и удобнее, — рассказал Евгений Комиссаренко, главный инженер Красноярской ГЭС (входит в группу En+). — В планах — серьёзная работа в сфере благоустройства города: от реконструкции лыжного полигона до строительства миниполиса.

Фото: En+Group