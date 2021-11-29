Артем Дзюба записал видеообращение к 11-летнему красноярцу с лейкозом

Футболист Артём Дзюба записал видеообращение для 11-летнего Ильи Доронина, больного лейкозом. Он пожелал мальчику не сдаваться и пообещал, что вместе они ещё «побьют по воротам».

Видео опубликовала мама ребёнка в своём Instagram. Женщина рассказала, что Дзюба – кумир её сына.

«Хочу пожелать тебе удачи и сил в это непростое время. Верь в себя, борись до конца, я знаю, что ты очень любишь футбол, с детства в футболе. Я тебя сильно прошу – не сдавайся, борись до конца. Я уверен, что всё будет хорошо, что ты преодолеешь этот этап, и мы с тобой увидимся, познакомимся, и ещё вместе поиграем в футбол, попасуемся, побьём по воротам», – говорит Дзюба на кадрах.

Илья с детства занимается футболом. Ранее, в его поддержку выступили спортсмены ФК «Енисей». Сейчас мальчик приступил к 4 курсу химиотерапии, которую проходит в клинике Израиля. Помочь ребёнку можно здесь.

Фото: © instagram.com/doronina5735