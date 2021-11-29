За год красноярцы обратились к чиновникам через соцсети 16 тысяч раз

Центру управления регионом Красноярского края исполнился год. За это время к специалистам ЦУР поступило 16 115 жалоб. Самыми волнующими красноярцев темами оказались:

Жалобы на качество дорог – 20%

Вопросы, связанные с уборкой дворов, уличным освещением, обрезкой деревьев – 19,2%

Тема ЖКХ: в основном пользователи спрашивали о сроках капитального ремонта, проблемах с отоплением, работе управляющих компаний.

Напомним, ЦУР работает в регионе с ноября 2020 года. Он был создан по поручению президента России Владимира Путина. Работа ведется по восьми темам: медицина, образование, социальная защита, ЖКХ, мусор, дороги, транспорт, энергетика.

Фото: © Михаил Воскресенский / РИА Новости



