За день спасатели оказали помощь двум посетителям национального парка «Красноярские столбы»

В воскресенье специалисты краевого учреждения «Спасатель», дежурившие на выдвижном посту национального парка, два раза выезжали на оказание помощи, сообщается в группе социальной сети «ВКонтакте» агентства ГО ЧС Красноярского края.

Вечером 30-летний мужчина получил травму ноги. Его доставили до ул. Свердловская.

Через несколько часов в районе скалы «Перья» заблудился 26-летний мужчина. В течение часа поисково-спасательные работы были завершены. Мужчину нашли и доставили до ул. Свердловская.

Работники краевого учреждения «Спасатель» напоминают, что во избежание происшествий необходимо соблюдать правила безопасности, не сходить с пешеходных троп, чтобы не заблудиться и без подготовки и специального снаряжения не покорять вершины нацпарка.

Фото: vk.com/public192457752