В Красноярском крае выбрали лучших педагогов по обучению детей безопасному поведению на дороге

В Красноярске выбрали лучшего педагога по обучению детей дорожной безопасности. Участники со всех территорий края представили свои методические разработки по шести номинациям. В итоге определены 30 педагогов – победителей из школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.



Представители Госавтоинспекции, входившие в жюри, отметили, что качество работ участников с каждым годом становится более яркими и интересными. Становится больше интерактивных проектов, нацеленных на использование современных технических средств. Конкурс проходил в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».



Со списком победителей можно ознакомиться на сайте краевого Дворца пионеров.