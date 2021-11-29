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В Красноярском крае выбрали лучших педагогов по обучению детей безопасному поведению на дороге

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Красноярск
13:16 29 Ноября 2021
красноярск, гибдд, учитель
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В Красноярске выбрали лучшего педагога по обучению детей дорожной безопасности. Участники со всех территорий края представили свои методические разработки по шести номинациям. В итоге определены 30 педагогов – победителей из школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.

Представители Госавтоинспекции, входившие в жюри, отметили, что качество работ участников с каждым годом становится более яркими и интересными. Становится больше интерактивных проектов, нацеленных на использование современных технических средств. Конкурс проходил в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Со списком победителей можно ознакомиться на сайте краевого Дворца пионеров.

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