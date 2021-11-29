На месторождении «Торгашинское» прогремят взрывы

Сегодня на месторождении «Торгашинское» будут производиться взрывные работы. Главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города предупреждает о взрывных работа. ​Радиус опасной зоны — 550 метров.

Взрывы пройдут 14 до 16 часов.

Значение и порядок звуковых сигналов в зоне проведения работ:

первый сигнал «предупредительный» — один продолжительный сигнал сиреной (подаётся при вводе опасной зоны);

второй сигнал «боевой» — два продолжительных сигнала сиреной (перед взрывом);

третий сигнал «отбой» — три коротких сигнала сиреной (после окончания проведения взрывных работ).

Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости