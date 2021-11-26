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Директор «Роскультцентра» Марина Абрамова и губернатор Красноярского края Александр Усс подписали соглашение о сотрудничестве

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Красноярск
20:47 26 Ноября 2021
общество, в россии, в красноярском крае, в красноярске, культура
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В Красноярске 26 ноября стартовал форум «Российская креативная неделя - Сибирь».

Участников, спикеров, лекторов и организаторов на официальном открытии поприветствовал губернатор Красноярского края Александр Викторович Усс.

Директор «Роскультцентра» Марина Абрамова и губернатор Красноярского края Александр Усс подписали соглашение о сотрудничестве

«Благодарю всех тех, кто сделал это событие: Администрация президента России, сотрудники «Роскультцентра» во главе с директором Мариной Николаевной Абрамовой. Сибирь, Енисейскую губернию, Красноярский край, в его современном формате, всегда осваивали и обустраивали очень инициативные, по - настоящему дерзкие, а значит и креативные люди. Сибирь - территория счастья и я уверен, что дух созидания, творчества, креатива по прежнему живет на берегах Енисея. Я желаю нам плодотворной работы и, что не менее важно, приятного человеческого общения, которое вновь приведет вас в Красноярск. Спасибо и в добрый путь!», — говорит губернатор.

Губернатор Александр Усс во время открытия выразил соболезнования в связи со взрывом метана в кузбасской шахте «Листвяжная» и объявил минуту молчания в память о погибших. Форум, кстати, будет идти три дня с 26 по 28 ноября и присутствовать на нем можно, как оффлайн, так и онлайн. Напомним, что для реального посещения нужен QR-код или справка о прививке или перенесённом коронавирусе.

Директор «Роскультцентра» Марина Абрамова и губернатор Красноярского края Александр Усс подписали соглашение о сотрудничестве

Также во время форума прошло пленарное заседание на тему  «CREATIVE SPRINT SIBERIA: активация экономики нового поколения». Открывал заседание первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, а модераторами выступили директор ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова и редакционный директор Forbes Николай Усков. После события директор «Роскультцентра» Марина Абрамова и губернатор Красноярского края Александр Усс подписали соглашение о сотрудничестве в сфере креативных индустрий.

«Хотел бы поблагодарить наших коллег, надеюсь, теперь уже друзей по формированию креативного класса. Красноярский край отличается креативом в самом высоком смысле этого слова. Есть официальная статистика, которая говорит, что в этой мегаотрасли задействованы более 10 тысяч человек. Проведение форума «Российская креативная неделя - Сибирь» является для нас мощным импульсом для продвижения вперед. Территория Красноярского края должна стать территорией реализации жизненных планов людей, молодежи. Поэтому креативную неделю рассматриваю не как разовое явление, а как процесс, который только начался», — отметил Александр Усс.

Директор «Роскультцентра» Марина Абрамова и губернатор Красноярского края Александр Усс подписали соглашение о сотрудничестве

По данным ЮНЕСКО, креативный экономический блок демонстрирует сегодня более высокий рост по сравнению с другими отраслями: генерирует для глобальной экономики 2 трлн долларов, создаёт 30 млн рабочих мест по всему миру, а вклад таких индустрий в ВВП стран составляет 3-5%.

Фото: Александр Жуковец

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