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Елена Пензина рассказала о поправках, которые готовятся в закон о сертификатах на жилье для детей-сирот

Главная Общество
Красноярск
20:30 26 Ноября 2021
общество, красноярск, дети, сироты, закон
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В закон Красноярского края, который позволяет муниципальным властям выдавать детям – сиротам сертификаты на приобретение жилья, готовятся поправки. Об этом рассказала депутат Заксобрания, член фракции «Единая Россия» Елена Пензина.

 Напомним, дополнительный механизм обеспечения жильем воспитанников детских домов появился в Красноярском крае в этом году. В предыдущие несколько лет муниципалитеты испытывали серьезные сложности с приобретением жилья для этой категории льготников. 

 Теперь сироты перестанут ждать своей очереди на получение квартиры и сами смогут ее приобрести на сумму, определенную в сертификате. В законе установлен порядок предоставления сертификата. Получить его смогут дети, оставшиеся без попечения родителей и достигшие возраста 23 года и старше.

 Муниципалитеты принимают документы на выдачу сертификата и проводят проверку предоставленной информации. После чего заявление вместе с пакетом документов направляют в краевое министерство строительства. И уже Минстрой должен принять решение о выдаче сертификата на приобретение жилья на территории региона или об отказе.

 Однако в законе были недоработки, которые требовали внесения изменений. В настоящий момент данные поправки уже сформулированы. Об этом рассказала депутат Заксобрания от «Единой России» Елена Пензина на своей странице в Instagram.

 «Очень плодотворно отработали в Минстрое с участием других министерств и прокуратуры края по теме сертификатов для детей-сирот. В итоге из закона планируем исключить постоянную регистрацию, включить возможность на получение сертификата для сирот - инвалидов 1 и 2 групп, учащихся очной формы, находящихся в декрете и по уходу за детьми-инвалидами. Также считаем важным отменить предоставление справок из психоневрологического диспансера, а ряд справок, как, например, из налоговой или по алиментам запрашивать минстрою в рамках межведомственного взаимодействия. Дополнительно - МСУ больше не смогут отказать сироте в одобрении сертификата, это исключительно прерогатива Минстроя. И ещё. Суды в рамках мирового соглашения отказывают сиротам в замене прав требования с квадратных метров на сертификат, чтобы избежать недоразумении, подача таких исков будет осуществляться только после одобрения выдачи сертификата сироте», - сообщила Елена Пензина.

Депутат также добавила, что в ближайшее время эти поправки будут внесены в Законодательное собрание, и в достаточно короткий срок они будут приняты депутатами.  Отметим, в крае такие сертификаты получили уже 65 сирот.

По материалам "Единой России"

Фото: Единой России"

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