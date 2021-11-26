Чемпионы России по BMX рассказали красноярцам о правильной сортировке мусора. В сети вышли новые ролики, в которых доступно рассказано, почему и зачем нужно разделять бытовые отходы.

В сюжете, который снимали на территории Центра экстремального спорта «Спортэкс», чемпионы России, члены российской сборной по BMX Олег Ефимов и Никита Исаков обращают внимание на то, что для изготовления спортивного велосипеда требуется 607 алюминиевых банок.

Второй ролик снимался в частном доме-музее истории красноярской Николаевки и на красноярской фабрике игрушек «Бирюсинка», где до сих пор вручную делают елочные игрушки. Он не только рассказывает о правильном обращении со стеклянными отходами, но и настраивает зрителей на праздничный, новогодний лад.

Напомним, первые ролики с участием известных красноярцев, призывающих ответственно относиться к проблеме мусора и сортировать отходы, вышли еще летом. Музыканты красноярского городского духового оркестра, молодежный состав баскетбольного клуба «Енисей», альпинистки-чемпионки мира и Российской Федерации Мария Попова и Анастасия Козлова без лишних слов продемонстрировали, сколько нужных и полезных вещей можно получить из переработанного пластика и алюминия.

«Кроме основной утилитарной задачи – обеспечить грамотное обращение с отходами в своей технологической зоне – наша компания выполняет экологическую миссию. Мы стараемся донести до людей важность «мусорной проблемы», которую человечество активно создает для себя и планеты последние десятилетия, – говорит генеральный директор «Красноярской рециклинговой компании» Дмитрий Кузнецов. – Многие годы большинство людей даже не задумывалось, куда же деваются в конце концов многочисленные бутылки, банки и пакеты. А в итоге только в России свалками и полигонами сейчас занято около четырех миллионов гектаров земли. И каждый день горы мусора становятся больше. Это очень тревожная тенденция. Однако наши ролики несут в себе конструктивный, позитивный посыл. Мир станет чище, если мы начнём перерабатывать значительную часть отходов. И это вполне реально!»

Посмотреть ролики можно на сайте левобережного регионального оператора www.kras-tko.ru в разделе «полезная информация», в официальных пабликах «КРК» в инстаграме, вконтакте, фэйсбуке, ютубе и одноклассниках, а также на телеканалах «Енисей» и «Прима».