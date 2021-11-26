В шахте "Листвяжная" в Кемеровской области найден живым спасатель

В шахте в Кемеровской области найден живым спасатель, пропавший во время поисково-спасательной операции. Об этом сообщил ТАСС врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

- Найден живым наш спасатель - Заковряшин Александр. Могу расценить это как чудо. Но чудо делают наши люди, - сказал он.

Александр Заковряшин, помощник командира взвода спасателей, на службе он с 2011 года. Сегодня с утра его посмертно наградили орденом мужества и попрощались с ним.

На данный момент Александр в тяжёлом состоянии, ему оказывают помощь.

Напомним, в кузбасской шахте «Листвяжная» 25 ноября произошёл взрыв. В этот момент в ней находились почти 300 человек.

Ранее власти Кузбасса официально признали погибшими 52 человека.

Следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В рамках его расследования задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка.