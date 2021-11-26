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В горсовете Красноярска решили поднять зарплату мэру до 300 тысяч

Главная Общество
Красноярск
15:40 26 Ноября 2021
красноярск, мэр, зарплата
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Красноярскому мэру Сергею Ерёмину могут поднять зарплату на 20%. Если это произойдёт, то он будет получать в месяц не 250 тыс. рублей, а 300 тыс. Об этом сообщил Facebook сообщил депутат красноярского Горсовета Роман Крастелев.

Как пишут Дела.ru, положение касается не только Ерёмина, но и других городских чиновников.

«Положение состоит из двух частей. Все, что касается главы, там все четко. Его зарплата увеличивается на 20% – с 250 до 300 тысяч рублей, и об этом нам открыто говорят. А зарплата консультантов и обычных служащих останется прежней», – рассказал Крастелев.

По словам депутата, увеличиваются не зарплаты служащих, а фонд оплаты труда – на 10% – для выплаты им премий. Комиссия по бюджету уже одобрила новое положение, и теперь за него должны проголосовать депутаты.

Сессия состоится во вторник, 30 ноября.

Фото: © Дела.ru

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