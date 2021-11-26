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В Красноярском крае 10 участников федерального проекта выучились на ветеринаров

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Красноярск
15:45 26 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, обучение
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Обучение проходило на базе уярского сельхозтехникума и в мобильной лаборатории, оснащённой современным оборудованием. Освоили профессию ветеринара 10 участников федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». 

Участники успешно завершили учёбу и сдали демонстрационный экзамен. 

— За время обучения узнала, как обследовать животное на заболевания и оказать медицинскую помощь, провести операцию. Профессия мне пригодится в будущем. Я ещё не решила, где бы хотела работать по этому направлению, но предложения от работодателей уже появились, – поделилась участница проекта Екатерина Кондратьева. 

Отметим, бесплатно получить востребованные профессии могут безработные, предпенсионеры, люди пенсионного возраста, женщины в декретном отпуске и с детьми дошкольного возраста. В этом году количество желающих получить профессии по стандартам WorldSkills почти в два раза превысило запланированный объём квот для Красноярского края. Поступило 2 450 заявок при квоте 1 277 человек, сообщается на сайте правительства Красноярского края. В перечне направлений подготовки более 150 специальностей по таким направлениям, как информационные и коммуникационные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика, строительство и строительные технологии, дизайн, производство и инженерные технологии, образование и т.д. С полным списком можно ознакомиться на сайте «Работа России». 

Фото: пресс-служба министерства образования Красноярского края

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