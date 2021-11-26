После сильных снегопадов за одну ночь от снега были очищены все крупные станции Красноярской железной дороги

Накануне, в связи с прогнозом об ухудшении погодной ситуации, на Красноярской железной дороге былa выведена снегоуборочная техника, которая всю ночь работала на крупных станциях магистрали.

В результате, с путей вывезено 23 тысячи кубометров снега – это порядка 330 грузовых вагонов.

Отметим, что особое внимание уделялось самым снегозаносимым станциям: Лесосибирск, Бискамжа, Карабула, Кия-Шалтырь.

Кроме того, в таёжных и горных районах, где осадки были более интенсивными, с помощью специальной снегоуборочной техники - плужных и пневмообдувочных путевых машин – очищено порядка 1200 километров путей.

Всего в этом году в таких работах задействовано 68 единиц специализированной техники. Она дислоцируется на узловых станциях Красноярской железной дороги, что позволяет максимально эффективно использовать её в период снегопадов.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД