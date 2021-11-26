26 ноября
Красноярск
погода -8 °C
74.6
 
€ 83.68
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

После сильных снегопадов за одну ночь от снега были очищены все крупные станции Красноярской железной дороги

Главная Общество
Красноярск
14:51 26 Ноября 2021
железные дороги, зима, снегопад, работа
версия для печати Ico_print

Накануне, в связи с прогнозом об ухудшении погодной ситуации, на Красноярской железной дороге былa выведена снегоуборочная техника, которая всю ночь работала на крупных станциях магистрали.

В результате, с путей вывезено 23 тысячи кубометров снега – это порядка 330 грузовых вагонов.

Отметим, что особое внимание уделялось самым снегозаносимым станциям: Лесосибирск, Бискамжа, Карабула, Кия-Шалтырь.

Кроме того, в таёжных и горных районах, где осадки были более интенсивными, с помощью специальной снегоуборочной техники - плужных и пневмообдувочных путевых машин – очищено порядка 1200 километров путей.  

Всего в этом году в таких работах задействовано 68 единиц специализированной техники. Она дислоцируется на узловых станциях Красноярской железной дороги, что позволяет максимально эффективно использовать её в период снегопадов.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В красноярской краевой больнице открылся кардиодиспансер

В красноярской краевой больнице открылся кардиодиспансер

26 Ноября 2021 г.
В структуре диспансера работает кабинет высокого сердечно-сосудистого риска
Новости Красноярска: Дороги красноярских улиц убирали от снега более 70 машин

Дороги красноярских улиц убирали от снега более 70 машин

26 Ноября 2021 г.
Водителям стоит учитывать сложные погодные условия
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина зарезал приятеля из-за выдуманной истории

В Красноярске мужчина зарезал приятеля из-за выдуманной истории

26 Ноября 2021 г.
Во время допроса злоумышленник во всём признался
Новости Красноярска: В Красноярском крае появились первые вакциномобили

В Красноярском крае появились первые вакциномобили

26 Ноября 2021 г.
Спецавтомобили приобрёл Хазрет Совмен
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали, как вести себя в «Черную пятницу»

Красноярцам рассказали, как вести себя в «Черную пятницу»

26 Ноября 2021 г.
Специалисты просят быть внимательными и не покупать ненужные вещи
Новости Красноярска: В Красноярске адвоката подозревают в мошенничестве

В Красноярске адвоката подозревают в мошенничестве

26 Ноября 2021 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ
Новости компаний
25/11
В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Департамент транспорта Красноярска поддержал повышение цен в автобусах до 30 рублей

Департамент транспорта Красноярска поддержал повышение цен в автобусах до 30 рублей

23 Ноября 2021 г.
Сейчас заявку рассматривают в министерстве тарифной политики края
Новости Красноярска: Авария на шахте в Кузбассе: траур начался, спасательная операция приостановлена

Авария на шахте в Кузбассе: траур начался, спасательная операция приостановлена

26 Ноября 2021 г.
Число жертв достигло 14
Новости Красноярска: В Красноярске на складах выявлен вирус африканской чумы свиней

В Красноярске на складах выявлен вирус африканской чумы свиней

23 Ноября 2021 г.
1 500 килограммов продукции сожгут в крематорных печах
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru