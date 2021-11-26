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В красноярской краевой больнице открылся кардиодиспансер

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Красноярск
15:20 26 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, здравоохранение, медицина
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В консультативно-диагностической поликлинике Красноярской краевой клинической больницы начал работу амбулаторный кардиодиспансер, главной целью которого является своевременная помощь пациентам с хроническими патологиями системы кровообращения, находящимся в группе высокого риска.

Кардиодиспансер организован на базе Регионального сосудистого центра при поддержке нацпроекта "Здравоохранение". В нём работают 14 врачей-кардиологов и 6 медсестёр. В структуре диспансера работает кабинет высокого сердечно-сосудистого риска. Ранее кабинеты профилактики инфаркта и инсульта были созданы в межрайонных больницах, сейчас в них же тиражируются функции кабинетов высокого риска, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края. Хорошие результаты работы показывают Канск и Лесосибирск, в будущем такой опыт распространится и на другие районы Красноярского края.

Основная задача врачей - снизить смертность от болезней системы кровообращения в группе пациентов высокого риска. В эту группу входят пациенты с сердечной недостаточностью 2-3 стадии, перенёсшие инфаркт, операции на сердце и магистральных сосудах в течение года, больные с тяжёлыми нарушениями ритма сердца, в том числе требующие подбора антикоагулянтной терапии, пациенты с наследственными нарушениями гемостаза и с резистентной к медикаментам гипертонией.

В структуре диспансера планируется открытие и антикоагулянтного кабинета, липидного центра, кабинетов неотложной помощи и хронической сердечной недостаточности.

В работе амбулаторного кардиодиспансера используется оптимальная маршрутизация пациентов - при выписке из стационара в диспансер, человек получает талон с датой, временем и номером кабинета, что максимально удобно. Также медики из районных и городских больниц могут направлять своих пациентов из группы риска в диспансер краевой больницы на бесплатное лечение. 

Фото: kraszdrav.ru

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