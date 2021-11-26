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Дороги красноярских улиц убирали от снега более 70 машин

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Красноярск
14:46 26 Ноября 2021
общество, красноярск, снегопад, уборка
Фотография © admkrsk.ru
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Всего в ночь с 25 на 26 ноября в линии работали порядка 70 машин ‒ комбинированные машины для подсыпки и прометания, малые снегоуборочные комплекты в составе погрузчиков и самосвалов. Использовали противогололёдные материалы - соль и песчано-солевую смесь. В первую очередь очищали снег на магистральных улицах, там, где большой поток общественного транспорта, рассказали в администрации города Красноярска.

Более 200 дорожных рабочих с ручным инструментом и мотощетками, приступили к очистке тротуаров с 7 утра.

Водителям стоит учитывать сложные погодные условия, соблюдать скоростной режим и дистанцию. 

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