Дороги красноярских улиц убирали от снега более 70 машин

Всего в ночь с 25 на 26 ноября в линии работали порядка 70 машин ‒ комбинированные машины для подсыпки и прометания, малые снегоуборочные комплекты в составе погрузчиков и самосвалов. Использовали противогололёдные материалы - соль и песчано-солевую смесь. В первую очередь очищали снег на магистральных улицах, там, где большой поток общественного транспорта, рассказали в администрации города Красноярска.

Более 200 дорожных рабочих с ручным инструментом и мотощетками, приступили к очистке тротуаров с 7 утра.

Водителям стоит учитывать сложные погодные условия, соблюдать скоростной режим и дистанцию.