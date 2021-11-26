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В Красноярске мужчина зарезал приятеля из-за выдуманной истории

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Красноярск
14:15 26 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, убийство
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В ночь на 20 ноября 2020 года мужчины выпивали алкогольные напитки в шиномонтажной мастерской (ул. Семафорная). Между приятелями возник конфликт из-за того, что потерпевший начал рассказывать ложные сведения о своей жизни. У обвиняемого это вызвало недовольство. В итоге он нанёс приятелю несколько ударов ножом в область шеи и спины. В результате 33-летний мужчина скончался за нескольких часов после поступления в медицинское учреждение, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Во время допроса злоумышленник во всём признался, рассказав об обстоятельствах преступления. В отношении 32-летнего красноярца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. 

Фото: krk.sledcom.ru

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