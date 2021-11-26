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В Красноярском крае появились первые вакциномобили

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Красноярск
13:55 26 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, медицина, автомобиль
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Почётный гражданин Красноярского края и города Красноярска, меценат Хазрет Совмен приобрёл для региона два вакциномобиля,  шесть машин скорой помощи класса «В» и пять – класса «С» (реанимации), сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Вакциномобили имеют специальные холодильники и мебель для проведения прививок. Подобных прививочных машин в регионе нет. Один такой автомобиль будет выезжать к маломобильным жителям Красноярска, желающим провакцинироваться и на предприятия для массовой вакцинации. Второй будет прививать жителей Назаровского района.

Автомобили скорой помощи оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами ИВЛ. В реанимобилях есть всё необходимое для проведения экстренных операций. Четыре реанимационные машины оставят в Красноярске, одну передадут емельяновской больнице.

От имени Хазрета Совмена губернатор Александр Усс передал сертификаты на транспорт главным врачам больниц.

В Красноярском крае появились первые вакциномобили

— Я не устаю говорить, что Хазрет Меджидович – уникальный человек с очень широкой душой, обладающий особыми нравственными качествами. Когда бы я ему не позвонил, первое с чего начинается разговор: «А чем я могу помочь краю?». Помогает он постоянно. Я хочу, чтобы эти автомобили несли к пациентам не только первую медицинскую помощь, но и тепло его души, – отметил Александр Усс.

Фото: © Вадим Кофман

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