В Красноярском крае появились первые вакциномобили

Почётный гражданин Красноярского края и города Красноярска, меценат Хазрет Совмен приобрёл для региона два вакциномобиля, шесть машин скорой помощи класса «В» и пять – класса «С» (реанимации), сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Вакциномобили имеют специальные холодильники и мебель для проведения прививок. Подобных прививочных машин в регионе нет. Один такой автомобиль будет выезжать к маломобильным жителям Красноярска, желающим провакцинироваться и на предприятия для массовой вакцинации. Второй будет прививать жителей Назаровского района.

Автомобили скорой помощи оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами ИВЛ. В реанимобилях есть всё необходимое для проведения экстренных операций. Четыре реанимационные машины оставят в Красноярске, одну передадут емельяновской больнице.

От имени Хазрета Совмена губернатор Александр Усс передал сертификаты на транспорт главным врачам больниц.

— Я не устаю говорить, что Хазрет Меджидович – уникальный человек с очень широкой душой, обладающий особыми нравственными качествами. Когда бы я ему не позвонил, первое с чего начинается разговор: «А чем я могу помочь краю?». Помогает он постоянно. Я хочу, чтобы эти автомобили несли к пациентам не только первую медицинскую помощь, но и тепло его души, – отметил Александр Усс.

Фото: © Вадим Кофман