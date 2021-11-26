В Красноярске адвоката подозревают в мошенничестве

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в 2020 году адвокат коллегии адвокатов Советского района заключила соглашение с красноярцем на оказание услуг юридической помощи его брату, который находился под стражей по обвинению за особо тяжкое преступление.

Мужчина попросил защитника помочь его брату получить более мягкий приговор. Адвокат для решения вопроса через знакомых должностных лиц в судебных органах, попросила у мужчины миллион рублей. Чтобы передать ей деньги, потерпевший взял кредит в банке. В итоге подозреваемая распорядилась полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере).

Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru