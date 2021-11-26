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Красноярцам рассказали, как вести себя в «Черную пятницу»

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Красноярск
13:32 26 Ноября 2021
красноярск, магазины, роспотребнадзор
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В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, как себя следует вести во время распродаж «Черной пятницы», сообщают Дела.ru. Чтобы не купить некачественный или слишком дорогой товар, необходимо узнать цену на товар со скидкой в других магазинах, ведь он может «подорожать» перед акцией.

Кроме того, слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже некачественного товара. Перед покупкой лучше расспросить консультанта о причинах снижения цены, а также уточнить сроки доставки товара и его возврата в случае, если что-то не подойдет не так.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

 

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