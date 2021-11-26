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Помочь исполниться детским мечтам может каждый участник акции «Ёлка волшебства»

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Красноярск
13:05 26 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, новый год, дети
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Детский благотворительный магазин «Тотемка» открывает добрую новогоднюю акцию «Ёлка волшебства». Каждый житель сможет почувствовать себя волшебником, исполнив сокровенное желание ребят из красноярского детского дома.

Стать Дедом Морозом просто: приходите на «Ёлку волшебства» в магазин «Тотемка» в ТЦ «Красноярье» (пр. им. газеты Красноярский рабочий, 120, цокольный этаж), где новогоднее дерево, украшено самодельными бумажными игрушками, на каждой из которых написано желание воспитанника детского дома - снимите её и исполните маленькую мечту ребёнка.

— Благодаря «Ёлке волшебства» в прошлом году исполнились желания 68 ребят - воспитанников Красноярского детского дома № 1. Участниками акции стали многие красноярцы, среди которых - «Деловая Россия», игроки футбольного клуба «Енисей», представители власти, силовых структур и простые жители. К концу декабря на дереве не осталось ни одной игрушки с желаниями – все ребята получили заветные подарки, — рассказала руководитель проекта «Тотемка» Мария Иванова.

Организаторы уверены, что в этом году «Ёлка волшебства» станет ещё чудеснее. Праздник всё ближе, украшение ёлки уже началось, добрых волшебников ждут в детском благотворительном магазине.

В «Тотемку» жители приносят детские и взрослые вещи и обувь. Около 90 % собранных вещей, игрушек и книг, направляется нуждающимся.

Вместе с волонтёрами благотворительный проект выезжал в с. Зыково, п. Кедровый, п. Емельяново, с. Камарчага, где происходила бесплатная раздача вещей. С каждым днём проект объединяет и охватывает доброй миссией всё больше и больше людей.

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