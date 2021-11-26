Помочь исполниться детским мечтам может каждый участник акции «Ёлка волшебства»

Детский благотворительный магазин «Тотемка» открывает добрую новогоднюю акцию «Ёлка волшебства». Каждый житель сможет почувствовать себя волшебником, исполнив сокровенное желание ребят из красноярского детского дома.

Стать Дедом Морозом просто: приходите на «Ёлку волшебства» в магазин «Тотемка» в ТЦ «Красноярье» (пр. им. газеты Красноярский рабочий, 120, цокольный этаж), где новогоднее дерево, украшено самодельными бумажными игрушками, на каждой из которых написано желание воспитанника детского дома - снимите её и исполните маленькую мечту ребёнка.

— Благодаря «Ёлке волшебства» в прошлом году исполнились желания 68 ребят - воспитанников Красноярского детского дома № 1. Участниками акции стали многие красноярцы, среди которых - «Деловая Россия», игроки футбольного клуба «Енисей», представители власти, силовых структур и простые жители. К концу декабря на дереве не осталось ни одной игрушки с желаниями – все ребята получили заветные подарки, — рассказала руководитель проекта «Тотемка» Мария Иванова.

Организаторы уверены, что в этом году «Ёлка волшебства» станет ещё чудеснее. Праздник всё ближе, украшение ёлки уже началось, добрых волшебников ждут в детском благотворительном магазине.

В «Тотемку» жители приносят детские и взрослые вещи и обувь. Около 90 % собранных вещей, игрушек и книг, направляется нуждающимся.

Вместе с волонтёрами благотворительный проект выезжал в с. Зыково, п. Кедровый, п. Емельяново, с. Камарчага, где происходила бесплатная раздача вещей. С каждым днём проект объединяет и охватывает доброй миссией всё больше и больше людей.