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В Красноярске пресекли незаконный вывоз денег в Узбекистан

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Красноярск
12:13 26 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, таможня, проверка, валюта
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Около 19 тысяч долларов США без декларирования пытался вывезти в Узбекистан 47-летний красноярец. Нарушение пресекли сотрудники таможенного поста Аэропорт Красноярск Красноярской таможни.

Мужчина для прохождения таможенного контроля перед посадкой на авиарейс «Красноярск – Бухара (Узбекистан)» выбрал «зелёный коридор», то есть этим он заявил об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию. При этом он вёз 18 700 долларов США и 14 100 рублей, не задекларированные в письменной форме.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование физическими лицами наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза). Статья предусматривает наказание в виде штрафа до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств либо конфискации предмета административного правонарушения.

Всего в этом году красноярские таможенники возбудили 10 дел об административных правонарушениях по фактам незаконного перемещения наличных денежных средств. Изъята валюта разных стран (почти 3 млн рублей). 

Фото: красноярская таможня

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