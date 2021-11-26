В Красноярске пресекли незаконный вывоз денег в Узбекистан

Около 19 тысяч долларов США без декларирования пытался вывезти в Узбекистан 47-летний красноярец. Нарушение пресекли сотрудники таможенного поста Аэропорт Красноярск Красноярской таможни.

Мужчина для прохождения таможенного контроля перед посадкой на авиарейс «Красноярск – Бухара (Узбекистан)» выбрал «зелёный коридор», то есть этим он заявил об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию. При этом он вёз 18 700 долларов США и 14 100 рублей, не задекларированные в письменной форме.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование физическими лицами наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза). Статья предусматривает наказание в виде штрафа до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств либо конфискации предмета административного правонарушения.

Всего в этом году красноярские таможенники возбудили 10 дел об административных правонарушениях по фактам незаконного перемещения наличных денежных средств. Изъята валюта разных стран (почти 3 млн рублей).

Фото: красноярская таможня