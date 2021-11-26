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61 % увольнений в Красноярском крае происходит по собственному желанию

Главная Общество
Красноярск
11:54 26 Ноября 2021
общество, красноярск, россия, в красноярском крае, увольнение, работа
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Служба исследований онлайн-рекрутинга hh.ru провела анализ причин увольнения работников, и выяснила, что самые распространённые — это уходы по собственному желанию, они сейчас достигли пиковых показателей за всю историю наблюдений.

61 % увольнений в Красноярском крае происходит по собственному желанию

Летом и осенью зафиксирован пик увольнений по собственному желанию (61 %) во 2 квартале и 59 % в третьем по России. По Красноярскому краю – 59,3 % и 61 % соответственно.

Лидерами по увольнениям по собственному желанию осенью стали люди, работающие в сфере продаж (68 %), на производстве, в автомобильном бизнесе, туризме и общепите (по 64 %). Реже покидают работодателей студенты и молодые специалисты (49 %) и сотрудники безопасности (50 %).

В топ-15 вошли сотрудники из Ульяновской (76 %), Брянской и Белгородской областей (по 67 %). Красноярский край в 3 квартале занял 17 место.

61 % увольнений в Красноярском крае происходит по собственному желанию

Красноярский край в рейтинге по сокращению штатов занял 23 место (6,9 %). По причине реорганизации компании покидать работу в нашем регионе пришлось лишь 4,4 % (22 место).

Доля увольнений за нарушение трудовой дисциплины держится на уровне 0,6 %, это 17 место в стране.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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