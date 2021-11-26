Сибирь, как много в этом слове



По словам туроператоров, последние два года Сибирь стала одним из самых популярных направлений, которое выбирают туристы ради авторских туров. 25% путешественников едут на Алтай, затем по популярности идет Байкал, а Тыва и Красноярский край пока воспринимаются путешественниками как экзотика.

Чтобы обеспечить региону более высокий туристический поток, который не только принесет деньги в бюджет, но и обеспечит рабочими местами многих людей, необходим комплексный подход и активное продвижение региона на международном и внутреннем рынке страны. Такую возможность сегодня предоставляет Всероссийский проект по проектированию концептуальных туристических маршрутов в регионах Российской Федерации «Открой свою Россию», который проводит Агентство стратегических инициатив. В финал этого конкурса вышло несколько маршрутов, проходящих по Сибири. С 8 по 14 ноября за них можно будет проголосовать на сайте проекта. Победившие маршруты получат статус «Национального брендового маршрута» и будут продвигаться на внутреннем и внешнем рынке.

Познакомьтесь с маршрутами-финалистами, представленных на конкурсе «Открой свою Россию», и не забудьте их поддержать в народном голосовании.

Маршрут 1. Пельмень, пелбен и пельмендэр

Продолжительность тура: 3 дня / 3ночи

Сезон: круглогодично

Протяженность маршрута: 612 км.

Фишка: национальный колорит нескольких народностей, гастрономический туризм, масса впечатлений

На этом маршруте путешественников ждет невероятный каскад впечатлений и эмоций. За несколько дней они познакомятся с бытом и традициями двух коренных Кузбасских народностей: шорцев и талеутов, а также с русскими, населяющих эту территорию, гости не только побывают в деревушках коренных народов, но и попробуют блюда национальной кухни, а еще узнают, за что в Сибири обожают пельмени и почему их особенно много лепят в январе накануне православного крещения. Кроме того, можно будет увидеть 7 чудес Кузбасса, подняться на гору Югус и даже встретиться с шаманом. Самые смелые смогут окунуться в купель и выпить воды из святого источника.

Маршрут 2. Национальный брендовый маршрут по Кузбассу

Продолжительность тура: 4 дня / 4 ночи

Сезон: круглогодично

Протяженность маршрута: 673 км.

Фишка: здесь можно увидеть динозавров, наскальной живописью и побывать в единственном за Уралом музее бастионного типа

Кузбасс богат достопримечательностями. Скульптуры, музеи, природные памятники, больницы, разрезы и заводы — лишь то немногое в этой живописной части России, на что можно обратить внимание. Путешественники словно окунуться в далекое прошлое, увидят останки семей динозавров, живших тут более 4,5 млрд. лет назад, чудом сохранившиеся только в этой части нашей страны, и познакомятся с шедеврами наскальной живописи. Во время тура можно будет посетить 4 из 7 чудес Кузбасса — музей-заповедник «Томская Писаница», монумент «Память шахтёрам Кузбасса» знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного, музей-заповедник «Кузнецкая крепость» (единственный за Уралом музей бастионного типа, это мощное оборонительное сооружение с настоящими крепостными пушками) и полюбоваться скульптурой «Золотая Шория» всемирно известного художника Даши Намдакова. Так же можно будет принять участие в иммерсионном спектакле, погрузившись на сотни лет в прошлое, ощутить на себе все тяготы и лишения, с которыми столкнулись иностранные специалисты, отправившиеся во враждебную Россию, чтобы помочь построить справедливое государство. И это лишь малая часть того, что туристов ждет в этом туре.

Маршрут 3. Эко-образовательный тур «Алтай InstaШедевр»

Продолжительность: 3 дня / 2 ночи

Сезонность: 1 декабря – 1 марта

Протяженность маршрута: 770 км

Ограничения по возрасту: 12+

Фишка: удивительные красивые виды, блогерский конкурс, мастер-классы по фото- и видеосъемкам

Образовательный экотур, способный изменить не только отношение к уникальной алтайской природе, но и погрузиться в изучения необходимых навыков 21 века. Этот тур идеально подойдет для тех, кто не представляет своей жизни без социальных сетей и качественного контента. На три дня гости погрузятся в историю Сибирского края, посетят множество совершенно потрясающе красивых мест, где можно сделать отличные фотографии и снять видеосюжеты. Особо талантливые снимут собственный небольшой фильм и примут участие в конкурсе. Все путешественники получат сертификат «Алтайский блогер» и брендированный значок «Real турист».

Маршрут 4. Сакральные берега Байкала

Продолжительность: 6 дней / 5 ночей

Сезонность: круглогодично

Протяженность маршрута: 1060 км.

Фишка: необыкновенная красота Байкала, шаманские обряды, термальные источники

Осень на Байкале встречает туристов буйством красок и умиротворением, а зима дарит невероятной красоты природный каток, аналогов которому нет во всем мире. Сам воздух здесь целебный. С приходом осени, а потом и зимы здесь становится тихо, создается впечатление, что время здесь течет по-другому. Оно не торопится, а фиксирует удивительные моменты, сохраняя эти кадры в кинохронике вашей памяти навсегда. Путешественники смогут провести время в уникальном единении с природой, покупаться в термальных источниках, получить советы буддийского астролога, пройти шаманский обряд и поучаствовать в соревновании в шагай наадан.

Маршрут 5. Золотое кольцо Сибири. Сила родной земли на благо семьи

Продолжительность: от 5 до 15 дней

Сезонность: круглогодично

Протяженность маршрута: 1060 км.

Фишка: знакомство с Байкальской нерпой, участие в шаманском обряде, алтайская баня, национальная кухня 7 разных народностей и многое другое.

Это масштабное путешествие позволит увидеть потрясающе прекрасную территорию многовекового взаимодействия культур, мощи лесов, болот, речных систем, уникальной экосистемы, этнографии и гастрономии. Путешественники влюбятся в Сибирь, станут ее частью, оставят здесь свое сердце и обязательно будут возвращаться снова и снова. Это то место, где можно насладиться красотой мест, пройти инициацию у шаманов и узнать свое будущее. Именно здесь, в Сибири, гости смогут открыть гармонию своего внутреннего «я» и получить силу природы.

Маршрут 6. БАМ

Продолжительность: 9 дней / 8 ночей

Сезонность: круглогодично

Протяженность маршрута: 5500 км

Фишка: это самый насыщенный маршрут, который проходит через 7 регионов России, через реки Лена, Витим и Амур и через 7 горных хребтов от Байкала до океана.

Пришло время освоить БАМ и отправиться в увлекательное путешествие длиною в 5,5 тысяч километров. Это будет нечто! Стартует экспедиция из Иркутска, откуда на самолете гости попадут в самую северную часть Байкала, туда, где он заканчивается, где бьют горячие источники, а кедровый стланик свисает над прозрачной водой. Там начинаются тоннели БАМа. Затем на поезде путешественники отправятся на восток, чтобы побывать в Чарских песках — самой северной пустыне мира. Они увидят заснеженные пики хребта Кодар. Пройдутся по таежному Зейскому водохранилищу и посетят чистейшее озеро Амут. Вдохнут чистый сибирский воздух, прогуливаясь по набережной Амура, и отправятся на Сахалин, чтобы встретить закат на берегу Охотского моря.

Маршрут 7. Алтай: 4 стихии за 4 дня

Продолжительность: 5 дней / 4 ночи

Сезон: июнь — сентябрь

Протяженность маршрута: 585 км

Фишка: мультиактивный тур с погружением в стихии

Этот тур подойдет для тех, кто любит планировать отдых заранее и уже думает о будущем лете. Здесь каждый день тематический и посвящен определенной стихии. Гостей ждет юрточный кемпинг, где можно погрузиться в подлинную атмосферу кочевой культуры, сохранив при этом современный стиль жизни, принять участие в обряде кормления огня, взойти на гору, полетать на параплане над самой границей Западно-Сибирской равнины и Алтайских гор, увидеть разноцветье луга и поля, поймать ощущение свободы и бескрайности. А в день водной стихии туристов ждет спуск по горной реке на рафте. Через 4 дня можно будет с уверенностью сказать, что все стихии покорены.

Фото:© Depositphotos / Syda_Productions