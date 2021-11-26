26 ноября
Красноярск
погода -8 °C
74.6
 
€ 83.68
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сибирь, как много в этом слове

Главная Общество
Красноярск
11:06 26 Ноября 2021
общество, туризм, сибирь
версия для печати Ico_print


По словам туроператоров, последние два года Сибирь стала одним из самых популярных направлений, которое выбирают туристы ради авторских туров. 25% путешественников едут на Алтай, затем по популярности идет Байкал, а Тыва и Красноярский край пока воспринимаются путешественниками как экзотика.

Чтобы обеспечить региону более высокий туристический поток, который не только принесет деньги в бюджет, но и обеспечит рабочими местами многих людей, необходим комплексный подход и активное продвижение региона на международном и внутреннем рынке страны. Такую возможность сегодня предоставляет Всероссийский проект по проектированию концептуальных туристических маршрутов в регионах Российской Федерации «Открой свою Россию», который проводит Агентство стратегических инициатив. В финал этого конкурса вышло несколько маршрутов, проходящих по Сибири. С 8 по 14 ноября за них можно будет проголосовать на сайте проекта. Победившие маршруты получат статус «Национального брендового маршрута» и будут продвигаться на внутреннем и внешнем рынке.
Познакомьтесь с маршрутами-финалистами, представленных на конкурсе «Открой свою Россию», и не забудьте их поддержать в народном голосовании.

Маршрут 1. Пельмень, пелбен и пельмендэр

Продолжительность тура: 3 дня / 3ночи
Сезон: круглогодично
Протяженность маршрута: 612 км.
Фишка: национальный колорит нескольких народностей, гастрономический туризм, масса впечатлений

На этом маршруте путешественников ждет невероятный каскад впечатлений и эмоций. За несколько дней они познакомятся с бытом и традициями двух коренных Кузбасских народностей: шорцев и талеутов, а также с русскими, населяющих эту территорию, гости не только побывают в деревушках коренных народов, но и попробуют блюда национальной кухни, а еще узнают, за что в Сибири обожают пельмени и почему их особенно много лепят в январе накануне православного крещения. Кроме того, можно будет увидеть 7 чудес Кузбасса, подняться на гору Югус и даже встретиться с шаманом. Самые смелые смогут окунуться в купель и выпить воды из святого источника.

Маршрут 2. Национальный брендовый маршрут по Кузбассу

Продолжительность тура: 4 дня / 4 ночи
Сезон: круглогодично
Протяженность маршрута: 673 км.
Фишка: здесь можно увидеть динозавров, наскальной живописью и побывать в единственном за Уралом музее бастионного типа

Кузбасс богат достопримечательностями. Скульптуры, музеи, природные памятники, больницы, разрезы и заводы — лишь то немногое в этой живописной части России, на что можно обратить внимание. Путешественники словно окунуться в далекое прошлое, увидят останки семей динозавров, живших тут более 4,5 млрд. лет назад, чудом сохранившиеся только в этой части нашей страны, и познакомятся с шедеврами наскальной живописи. Во время тура можно будет посетить 4 из 7 чудес Кузбасса — музей-заповедник «Томская Писаница», монумент «Память шахтёрам Кузбасса» знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного, музей-заповедник «Кузнецкая крепость» (единственный за Уралом музей бастионного типа, это мощное оборонительное сооружение с настоящими крепостными пушками) и полюбоваться скульптурой «Золотая Шория» всемирно известного художника Даши Намдакова. Так же можно будет принять участие в иммерсионном спектакле, погрузившись на сотни лет в прошлое, ощутить на себе все тяготы и лишения, с которыми столкнулись иностранные специалисты, отправившиеся во враждебную Россию, чтобы помочь построить справедливое государство. И это лишь малая часть того, что туристов ждет в этом туре. 

Маршрут 3. Эко-образовательный тур «Алтай InstaШедевр»

Продолжительность: 3 дня / 2 ночи
Сезонность: 1 декабря – 1 марта
Протяженность маршрута: 770 км
Ограничения по возрасту: 12+
Фишка: удивительные красивые виды, блогерский конкурс, мастер-классы по фото- и видеосъемкам

Образовательный экотур, способный изменить не только отношение к уникальной алтайской природе, но и погрузиться в изучения необходимых навыков 21 века. Этот тур идеально подойдет для тех, кто не представляет своей жизни без социальных сетей и качественного контента. На три дня гости погрузятся в историю Сибирского края, посетят множество совершенно потрясающе красивых мест, где можно сделать отличные фотографии и снять видеосюжеты. Особо талантливые снимут собственный небольшой фильм и примут участие в конкурсе. Все путешественники получат сертификат «Алтайский блогер» и брендированный значок «Real турист».

Маршрут 4. Сакральные берега Байкала

Продолжительность: 6 дней / 5 ночей
Сезонность: круглогодично
Протяженность маршрута: 1060 км.
Фишка: необыкновенная красота Байкала, шаманские обряды, термальные источники

Осень на Байкале встречает туристов буйством красок и умиротворением, а зима дарит невероятной красоты природный каток, аналогов которому нет во всем мире. Сам воздух здесь целебный. С приходом осени, а потом и зимы здесь становится тихо, создается впечатление, что время здесь течет по-другому. Оно не торопится, а фиксирует удивительные моменты, сохраняя эти кадры в кинохронике вашей памяти навсегда. Путешественники смогут провести время в уникальном единении с природой, покупаться в термальных источниках, получить советы буддийского астролога, пройти шаманский обряд и поучаствовать в соревновании в шагай наадан.

Маршрут 5. Золотое кольцо Сибири. Сила родной земли на благо семьи

Продолжительность: от 5 до 15 дней
Сезонность: круглогодично
Протяженность маршрута: 1060 км.
Фишка: знакомство с Байкальской нерпой, участие в шаманском обряде, алтайская баня, национальная кухня 7 разных народностей и многое другое.

Это масштабное путешествие позволит увидеть потрясающе прекрасную территорию многовекового взаимодействия культур, мощи лесов, болот, речных систем, уникальной экосистемы, этнографии и гастрономии. Путешественники влюбятся в Сибирь, станут ее частью, оставят здесь свое сердце и обязательно будут возвращаться снова и снова. Это то место, где можно насладиться красотой мест, пройти инициацию у шаманов и узнать свое будущее. Именно здесь, в Сибири, гости смогут открыть гармонию своего внутреннего «я» и получить силу природы.

Маршрут 6. БАМ

Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Сезонность: круглогодично
Протяженность маршрута: 5500 км
Фишка: это самый насыщенный маршрут, который проходит через 7 регионов России, через реки Лена, Витим и Амур и через 7 горных хребтов от Байкала до океана.

Пришло время освоить БАМ и отправиться в увлекательное путешествие длиною в 5,5 тысяч километров. Это будет нечто! Стартует экспедиция из Иркутска, откуда на самолете гости попадут в самую северную часть Байкала, туда, где он заканчивается, где бьют горячие источники, а кедровый стланик свисает над прозрачной водой. Там начинаются тоннели БАМа. Затем на поезде путешественники отправятся на восток, чтобы побывать в Чарских песках — самой северной пустыне мира. Они увидят заснеженные пики хребта Кодар. Пройдутся по таежному Зейскому водохранилищу и посетят чистейшее озеро Амут. Вдохнут чистый сибирский воздух, прогуливаясь по набережной Амура, и отправятся на Сахалин, чтобы встретить закат на берегу Охотского моря. 

Маршрут 7. Алтай: 4 стихии за 4 дня

Продолжительность: 5 дней / 4 ночи
Сезон: июнь — сентябрь
Протяженность маршрута: 585 км
Фишка: мультиактивный тур с погружением в стихии

Этот тур подойдет для тех, кто любит планировать отдых заранее и уже думает о будущем лете. Здесь каждый день тематический и посвящен определенной стихии. Гостей ждет юрточный кемпинг, где можно погрузиться в подлинную атмосферу кочевой культуры, сохранив при этом современный стиль жизни, принять участие в обряде кормления огня, взойти на гору, полетать на параплане над самой границей Западно-Сибирской равнины и Алтайских гор, увидеть разноцветье луга и поля, поймать ощущение свободы и бескрайности. А в день водной стихии туристов ждет спуск по горной реке на рафте. Через 4 дня можно будет с уверенностью сказать, что все стихии покорены. 

Фото:© Depositphotos / Syda_Productions

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В красноярской краевой больнице открылся кардиодиспансер

В красноярской краевой больнице открылся кардиодиспансер

26 Ноября 2021 г.
В структуре диспансера работает кабинет высокого сердечно-сосудистого риска
Новости Красноярска: После сильных снегопадов за одну ночь от снега были очищены все крупные станции Красноярской железной дороги

После сильных снегопадов за одну ночь от снега были очищены все крупные станции Красноярской железной дороги

26 Ноября 2021 г.
С путей вывезено 23 тысячи кубометров снега
Новости Красноярска: Дороги красноярских улиц убирали от снега более 70 машин

Дороги красноярских улиц убирали от снега более 70 машин

26 Ноября 2021 г.
Водителям стоит учитывать сложные погодные условия
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина зарезал приятеля из-за выдуманной истории

В Красноярске мужчина зарезал приятеля из-за выдуманной истории

26 Ноября 2021 г.
Во время допроса злоумышленник во всём признался
Новости Красноярска: В Красноярском крае появились первые вакциномобили

В Красноярском крае появились первые вакциномобили

26 Ноября 2021 г.
Спецавтомобили приобрёл Хазрет Совмен
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали, как вести себя в «Черную пятницу»

Красноярцам рассказали, как вести себя в «Черную пятницу»

26 Ноября 2021 г.
Специалисты просят быть внимательными и не покупать ненужные вещи
Новости компаний
25/11
В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Авария на шахте в Кузбассе: траур начался, спасательная операция приостановлена

Авария на шахте в Кузбассе: траур начался, спасательная операция приостановлена

26 Ноября 2021 г.
Число жертв достигло 14
Новости Красноярска: В Красноярске на складах выявлен вирус африканской чумы свиней

В Красноярске на складах выявлен вирус африканской чумы свиней

23 Ноября 2021 г.
1 500 килограммов продукции сожгут в крематорных печах
Новости Красноярска: В Хакасии мужчина нашёл банковскую карту и купил продукты

В Хакасии мужчина нашёл банковскую карту и купил продукты

22 Ноября 2021 г.
Расследование уголовного дела продолжается
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru