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В Железногорске мастер цеха забирал у рабочих премиальные деньги

Главная Общество
Красноярск
11:26 26 Ноября 2021
общество, происшествия, железногорск, мошенничество
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Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, мастер цеха одного из предприятий с 2017 по 2021 год подавал руководству предложения о премировании сотрудников цеха, при этом оснований для поощрения не было. 

После подозреваемый забирал себе у рабочих премиальные, объясняя работникам, что средства будут направлены на нужды цеха или на выплату материальной помощи нуждающимся. 

Сотрудники полиции установили, что мужчина причастен к совершению пяти противоправных эпизодов. Сумма причинённого предприятию ущерба — почти 1,5 млн рублей. 

36-летнего подозреваемого отстранили от выполнения служебных обязанностей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». 

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Фото: © Антон Вергун / РИА Новости

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