В Железногорске мастер цеха забирал у рабочих премиальные деньги

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, мастер цеха одного из предприятий с 2017 по 2021 год подавал руководству предложения о премировании сотрудников цеха, при этом оснований для поощрения не было.

После подозреваемый забирал себе у рабочих премиальные, объясняя работникам, что средства будут направлены на нужды цеха или на выплату материальной помощи нуждающимся.

Сотрудники полиции установили, что мужчина причастен к совершению пяти противоправных эпизодов. Сумма причинённого предприятию ущерба — почти 1,5 млн рублей.

36-летнего подозреваемого отстранили от выполнения служебных обязанностей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: © Антон Вергун / РИА Новости