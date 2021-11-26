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В Красноярске приставы арестовали автомобиль фирмы, накопившей 380 штрафов

Главная Общество
Красноярск
11:40 26 Ноября 2021
красноярск, штрафы, арест
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В Красноярске судебные приставы арестовали автомобиль Kia Riо. Владельцем была фирма, сдающая авто в аренду. Она накопила 380 штрафов за превышение скорости. 

Теперь у компании есть 10 дней на погашение задолженностей. После истечения срока для добровольной оплаты имущество будет направлено на оценку для дальнейшей реализации и взыскания денежных средств.

Проверить себя на наличие долга может как гражданин, так и юридическое лицо с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который расположен на официальном сайте ГУФССП России по Красноярскому краю, приложения «ФССП России», а также сервиса Государственных услуг. 

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю

 
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