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Мосты и тоннели Красноярской магистрали готовы к работе в зимних условиях

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Красноярск
10:46 26 Ноября 2021
железные дороги, мост, зима, работа, оборудование
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Мосты и тоннели, а также виадуки, галереи, путепроводы, водопропускные трубы КрасЖД готовы к работе в зимних условиях.

Для обеспечения безопасности движения поездов в суровых сибирских условиях железнодорожники тщательно обследовали инженерные сооружения. Большая их часть находится в Партизанском и Курагинском районах Красноярского края, а также в Усть-Абаканском и Аскизском районах Хакасии.

Наиболее масштабные работы проводились на мостовых переправах через крупные реки – Енисей, Кан, Чулым, Бирюса, Чуна и Томь. Ежедневно по каждому из них проходят сотни грузовых и пассажирских поездов.
Чтобы исключить влияние на объекты низких температур, железнодорожники выполнили специальную диагностику всех бетонных и металлических конструкции, опор и путевой инфраструктуры. Затем осуществили текущие ремонты, регулировку освещения и подготовку пунктов обогрева для мостовых обходчиков, которые в период сильных холодов осматривают сооружение 2-3 раза в день.

Также, ещё в тёплое осеннее время, специалисты провели комплекс работ по очистке русел рек под более 200 железнодорожными мостами. Эти превентивные меры направлены на осуществление беспрепятственного пропуска воды во время весеннего паводка.

В тоннелях КрасЖД, длина которых составляет от 160 до 2,5 тыс. метров, была отрегулирована световая сигнализация, проверены дренажные колодцы, установлены тэны для обогрева лотков по отводу воды.

Добавим, всего на Красноярской железной дороге эксплуатируется более 3200 инженерных сооружений — мостов, тоннелей, водопропускных труб и т.д.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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