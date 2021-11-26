В Красноярском крае более 500 маломобильных пенсионеров воспользовались услугами оздоровления в домашних условиях

Более 500 маломобильных пожилых людей воспользовались специальной программой «Санаторий на дому». Пенсионеры Красноярского края теперь могут, не выходя из дома, воспользоваться такими услугами, как сеансы массажа, лазеро- и магнитотерапии, занятия адаптивной физкультурой, психологическая помощь и т.д.

Данные услуги оказывают специалисты комплексных центров социального обслуживания в Ачинском, Богучанском, Канском, Краснотуранском, Минусинском, Нижнеингашском, Саянском, Тасеевском, Шушенском районах, Шарыповском муниципальном округе, Зеленогорске и Красноярске, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Оздоровительный курс в среднем длится две недели. В него включено обязательное измерение артериального давления, занятия с психологом, лечебная физкультура, приём фиточая, специальный массаж, который подбирают в зависимости от заболевания. Помимо этого, в программу включены обучение на дому компьютерной грамотности, организация досуга, арт-терапия, правовые и другие консультации.

— Специалисты нашего центра также проводят с пожилыми людьми дыхательную гимнастику, показывают упражнения по адаптивной физкультуре, дают рекомендации по здоровому образу жизни. У нас даже есть возможность предоставить на время имеющиеся в отделении велотренажёр или беговую дорожку, — прокомментировала Кристина Понкратова, заведующая реабилитационным отделением комплексного центра социального обслуживания населения «Восточный».

— «Санаторий на дому» реализуется благодаря региональному проекту "Старшее поколение" национального проекта "Демография". В прошлом году программа признана одной из лучших практик «Активного долголетия» в России и рекомендована для тиражирования в других субъектах страны, — рассказала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Фото: szn24.ru