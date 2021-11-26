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В Октябрьском районе благоустроят пять дворов за 22,578 миллионов рублей

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Красноярск
10:38 26 Ноября 2021
красноярск, общество, благоустройство, план
Фотография © admkrsk.ru
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Благоустраивать дворы будут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». На эти цели будет направлено 22,578 миллионов рублей.

Напомним, что участие в программе при минимальном перечне работ по благоустройству предполагает частичное финансирование работ со стороны жителей. Собственникам квартир требуется внести не менее 2 % от сметы. Если предполагается ещё установка спортивной и детской площадок, то не менее 20 %.

Как сообщается на сайте администрации города Красноярска, решение благоустроить свои дворы приняли жители по ул. Петра Словцова, 12, ул. Высотная, 19, ул. 2-я Хабаровская, 4, ул. Забобонова, 10 и пр. Свободный, 62.

В четырёх дворах будет проведён минимальный перечень работ (ремонт асфальта, тротуаров и внутридворовых проездов).  Во дворе по ул. Забобонова, 10 работы пройдут по дополнительному перечню (ремонт тротуаров и внутридворовых проездов, обустройство спортивной и детской площадки с лабиринтами и несколькими видами качелей, формирование сети дорожек).

— Работы по благоустройству требуют от подрядчиков ответственного отношения и соблюдения сроков. Также подрядные организации должны учитывать замечания и пожелания жителей, – отметил глава администрации Октябрьского района Геннадий Гартман. 

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