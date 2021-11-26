Строительство железнодорожной ветки до красноярского аэропорта будет стоить 10 млрд рублей

Глава Красноярского края Александр Усс назвал стоимость строительства железной дороги до Красноярского аэропорта, пишет ТАСС.

«Стоимость этого проекта в нынешних ценах составляет порядка 10 млрд рублей. Нам это крайне необходимо, учитывая то, что мы планируем реализовать на базе аэропорта Красноярск крупный логистический транспортный хаб с грузовой составляющей. Новосибирск по пассажирам – безусловный лидер в Сибири. Но скажу, что «Аэрофлот» принял решение сделать домашним аэропортом аэропорт Красноярск. Теперь сюда летают уже с другой интенсивностью. А очень известная грузовая компания «Волга – Днепр» тоже такое решение приняла. Поэтому железнодорожная ветка и выход на Транссиб из аэропорта нам крайне необходимы», – сказал Александр Усс.

Ранее, во время своего визита в Красноярск перед Универсиадой, Владимир Путин поручил изучить возможность строительства ветки в аэропорт. Обсуждение проекта продолжилось, и в конце 2020 года губернатор Усс оценил его как «посильный». Протяжённость ветки от станции Бугач до аэропорта составит 34 км. В начале, железную дорогу планировали запустить к Универсиаде 2019 года.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев