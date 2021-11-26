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Красноярск встал в пробки из-за снегопада

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Красноярск
10:00 26 Ноября 2021
красноярск, пробки
Фотография © Александр Жуковец
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Утром 26 ноября Красноярск встал в большую пробку. Причиной стал снегопад, прошедший накануне вечером, и массовые ДТП.

По данным на 9:50 с сервиса «Яндекс.карты», напряжённость заторов составила 6 баллов, хотя в Октябрьском районе данные могут быть неточными. Автомобилисты и пассажиры общественного транспорта характеризуют ситуацию на дорогах, как «Ад!».

Движение затруднено на ул. Высотной, Гусарова, Луначарского, Партизана Железняка, Брянской, в районе Предмостной.

По прогнозам синоптиков, сегодня днём ожидается до -6° С. В Красноярске и в центральных районах края прогнозируется северо-западный ветер 15-20 м/с, сильный снег, гололедно-изморозевое отложение на проводах и деревьях, на дорогах сильная гололедица. Ночью в городе будет -16° С.

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