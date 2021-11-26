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В Красноярске состоялся концерт, посвящённый Дню матери

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Красноярск
10:13 26 Ноября 2021
общество, красноярск, концерт, программа, праздник
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярской краевой филармонии состоялся концерт муниципальных творческих коллективов «Для тебя, Мама!», посвящённый Дню матери.

Впервые на одной сцене выступили ансамбль танца «Енисейские Зори», Красноярский камерный оркестр, Красноярский духовой оркестр, Красноярский Камерный Хор и Детско-юношеский духовный хор «София», рассказали в администрации города Красноярска.

Над программой более 200 артистов работали полгода. В программе были шедевры классической, эстрадной и джазовой музыки, лучшие образцы хореографического искусства.

Концерт открыло выступление сводного симфонического оркестра под управлением Леонида Жуковского. Впервые в истории Красноярска артисты камерного и духового оркестров работали вместе, они исполнили «Вальс» из музыкальных иллюстраций Георгия Свиридова.

В Красноярске состоялся концерт, посвящённый Дню матери

— Надеюсь, этот концерт станет началом нашего совместного творческого пути, — поделилась директор Красноярского духового оркестра Елена Мошкина.

В Красноярске состоялся концерт, посвящённый Дню матери

Кроме того, гостей ждали и другие премьеры.

— Совместный концерт наших творческих коллективов стал для культуры Красноярска большим событием. Очень хочется, чтобы он положил начало новой городской традиции – поздравлять наших мам с этим тёплым и добрым праздником, – отметила руководитель главного управления культуры Любовь Сахарова. 

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