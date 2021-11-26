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В Красноярске новогодние ёлки установят до 18 декабря

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Красноярск
09:45 26 Ноября 2021
общество, красноярск, новый год, подготовка
Фотография © admkrsk.ru
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За счёт средств городского бюджета новогодние деревья установят в парке Гагарина, на площади имени Свердлова, в скверах на ул. Павлова, 21, Серебряном, Космонавтов, «Солнечная поляна», «Каменный городок», Чернышевского и возле ДК имени 1 Мая, в озеро-парке Октябрьский, на острове Татышев, площади Революции, Ярыгинской набережной, кольце Предмостной площади и площади Мира. 

Специалисты МП «Красноярскгорсвет» начали монтаж новогодних ёлок. Каркасы уже установлены в сквере «Каменный городок» на ул. Щорса, на Ярыгинской набережной и площади имени Свердлова. Сейчас устанавливают конструкции в сквере Серебряный и на Площади Революции. Комплектующие доставлены в сквер «Солнечная поляна» и на кольцо Предмостной площади.

Все городские новогодние деревья должны установить до 18 декабря, рассказали в администрации города Красноярска. На монтаж в среднем уходит около месяца. Некоторые ели собирают сразу, затем украшают лапами, гирляндами и шарами. Большие деревья собирают по частям на земле, потом монтируют при помощи высотной техники.

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