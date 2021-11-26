В Красноярске новогодние ёлки установят до 18 декабря

За счёт средств городского бюджета новогодние деревья установят в парке Гагарина, на площади имени Свердлова, в скверах на ул. Павлова, 21, Серебряном, Космонавтов, «Солнечная поляна», «Каменный городок», Чернышевского и возле ДК имени 1 Мая, в озеро-парке Октябрьский, на острове Татышев, площади Революции, Ярыгинской набережной, кольце Предмостной площади и площади Мира.

Специалисты МП «Красноярскгорсвет» начали монтаж новогодних ёлок. Каркасы уже установлены в сквере «Каменный городок» на ул. Щорса, на Ярыгинской набережной и площади имени Свердлова. Сейчас устанавливают конструкции в сквере Серебряный и на Площади Революции. Комплектующие доставлены в сквер «Солнечная поляна» и на кольцо Предмостной площади.

Все городские новогодние деревья должны установить до 18 декабря, рассказали в администрации города Красноярска. На монтаж в среднем уходит около месяца. Некоторые ели собирают сразу, затем украшают лапами, гирляндами и шарами. Большие деревья собирают по частям на земле, потом монтируют при помощи высотной техники.