Жителей Красноярска в выходные ожидает похолодание

По прогнозам синоптиков, сегодня днём ожидается до -6° С. В Красноярске и в центральных районах края прогнозируется северо-западный ветер 15-20 м/с, сильный снег, гололедно-изморозевое отложение на проводах и деревьях, на дорогах сильная гололедица. Ночью в городе будет -16° С.

В субботу в дневное время суток — -8° С.

В воскресенье днём потеплеет до −4° C, пойдёт снег.

Водителям важно выдерживать умеренную дистанцию между транспортными средствами, безопасную скорость и вести автомобиль с максимальной осторожностью. При выезде на полосу встречного движения, нужно убедиться в безопасности. Перед поездкой стоит проверять техническое состояние, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора.

При возникновения нештатных ситуаций на загородных трассах звоните по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости