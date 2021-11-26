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Жителей Красноярска в выходные ожидает похолодание

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Красноярск
09:20 26 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, похолодание, погода
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По прогнозам синоптиков, сегодня днём ожидается до -6° С. В Красноярске и в центральных районах края прогнозируется северо-западный ветер 15-20 м/с, сильный снег, гололедно-изморозевое отложение на проводах и деревьях, на дорогах сильная гололедица. Ночью в городе будет -16° С.

В субботу в дневное время суток — -8° С.

В воскресенье днём потеплеет до −4° C, пойдёт снег.

Водителям важно выдерживать умеренную дистанцию между транспортными средствами, безопасную скорость и вести автомобиль с максимальной осторожностью. При выезде на полосу встречного движения, нужно убедиться в безопасности. Перед поездкой стоит проверять техническое состояние, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора.

При возникновения нештатных ситуаций на загородных трассах звоните по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости 

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