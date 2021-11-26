Какие улицы и мосты построят в Красноярске до 2024 года

За последние пять лет привести в нормативное состояние удалось 50,3 % красноярских автодорог.

При поддержке федерации и края город смог обеспечить транспортную доступность новых жилых комплексов, а также улучшить состояние трасс на ключевых направлениях. К примеру, в 2020-2021 годах были построены автомагистрали в шестом микрорайоне в Солнечном, на ул. Мате Залки в Северном и вокруг десятого микрорайона в Солонцах-2, ввели в эксплуатацию пешеходный переход через пр. Николаевский в районе школы № 73. До конца года завершат возведение вантового моста через улицу Карла Маркса в районе БКЗ.

Также был сделан капитальный ремонт 58 участков автодорог (53 километра). Интенсивные работы проходили на Енисейском тракте, улицах 9 Мая, Судостроительная, Стасовой, Павлова, Маерчака и Калинина, а также проспектах имени газеты «Красноярский рабочий» и Металлургов. Большую часть работ выполнили с использованием современных материалов и технологий, было заменено уличное освещение, обустроены технические и пешеходные тротуары, остановки.

Перспективы и планы на ближайшие три года

Итак, а теперь о планах. Администрация города Красноярска до 2024 года намерена построить три пешеходных перехода. В частности, через ул. Калинина, он будет вести к самой большой за Уралом школе. Переход планируется сдать в эксплуатацию до 1 сентября 2022 года. Также до 2024 года должны запустить переходы через ул. Дубровинского (в районе площади имени Чехова) и через ж/д пути (от Семафорной до Транзитной).

Продолжится возведение крупного путепровода через Северное шоссе. Четырёхполосный автомобильный переезд свяжет с «большой землей» новый ЖК «Солонцы-2». Отметим, что подготовительная работа, в том числе монтаж опор и части ливневой канализации, были проведены в 2020-2021 годах.

На строительство дорог в Солнечном (от ул. Гриболевская до переезда на Северное шоссе), на Бугаче (к строящейся школе), по ул. Норильской (в створе дома № 44), в Слободе Весны (от пересечения улиц Промысловая и Подзолкова до выхода на Авиаторов) и в ЖК Мичуринский по ул. Апрельской (за парком «Сибсталь») ведётся работа по привлечению средств вышестоящих бюджетов.

В трёхлетний план работ вошли участки на пр. Свободный, улицах Красной Армии, Пограничников, Маерчака, Абытаевская, Волжская, 60 лет Октября, Одесская, Семафорная, Шевченко, Кольцевая и Щорса.

В 2022 году будет подготовлена проектно-сметная документация на строительство автодороги по ул. Космонавтов (от 9 Мая до Ястынской) и съездов с нового путепровода на Авиаторов. Это улучшит транспортную доступность микрорайонов Северный, Солонцы-2, Преображенский и Ястынское поле. Также требуется разработать проектно-сметную документацию для расширения пр. Свободного до шести полос для движения от ул. Годенко до ул. Пролетарская.

Для увеличения пропускной способности микрорайона Пашенный планируется оценить стоимость земли и находящейся на территории недвижимости для строительства дороги по ул. Судостроительная (от Гладкова, 175).

Безопасность детей — превыше всего

Благодаря участию в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» Красноярск в 2020–2021 годах смог приобрести световозвращающие приспособления для 30 тысяч первоклассников, 20 школ города обеспечены электронными стендами со схемами безопасного движения, 10 детских садов — игровым оборудованием для формирования навыков безопасного поведения на дороге.

Также удалось получить субсидии на установку светофоров, дорожных знаков, пешеходных ограждений, Г-образных опор и дополнительных систем уличного освещения, нанесение специальной разметки, обустройство искусственных неровностей на дорогах, восстановление тротуаров возле шести образовательных учреждений.

До 2024 года мэрия будет продолжать работу по получению субсидий на обеспечение дорожной безопасности рядом со школами.

Переселение из аварийного жилья

Напомним, с 2019 года Красноярск принимает участие в региональной программе переселения из аварийного жилья, признанного непригодным до 1 января 2017 года. Всего таких домов в городе — 227, а это примерно две тысячи семей (около шести тысяч человек).

С начала реализации программы переселены 819 человек. В этом году на эти цели дополнительно выделено 1,5 млрд рублей, что позволит до конца года расселить 1 543 человека. Для того, чтобы выполнить программу до 2024 года, необходимо всего переселить 3 647 человек (из них более 1,3 тысячи — в следующем году). Для этого в ближайшее время начнётся строительство жилого дома в Ленинском районе.

Для переселения из аварийного жилья также используют проекты комплексного развития застроенных территорий, то есть компания-инвестор получает земельный участок со старыми бараками в аренду. После сноса бараков, на освободившемся месте строится ЖК с инфраструктурой. Все затраты берёт на себя инвестор. Например, такой проект сейчас реализуют на ул. Маерчака. Эта работа продолжится и в следующем году.