«Мы очень уважаем «СТМ», но я лично болею за «Красный Яр»»: губернатор Красноярского края сегодня официально открыл первый в России мультикомплекс для регби

Губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Красноярска Сергей Еремин и генеральный директор компании «Полюс» Павел Грачев сегодня, 25 ноября, приехали на официальное открытие мультикомплекса «Красный Яр».

Спорткомплекс построен для более продуктивной тренировки без отрыва от рабочего процесса. По словам президента регбийного клуба «Красный Яр» Сергея Чупрова, на новой базе можно сократить тренировочный процесс на четыре часа, что позволит сделать его более эффективным. Все игроки будут под присмотром и меньше станут отвлекаться. Отметим, что данная методика позаимствована у английских коллег.

Во время экскурсии президент клуба отметил, что комплекс оснащен всем необходимым для организации полноценного тренировочного процесса и тренировок спортсменов: здесь есть спортзал с современными тренажерами, место для питания, комнаты отдыха, пресс-центр и учебные классы. Также в здании расположена гостиница, в которой смогут поселиться как гости, так и сами игроки. В перспективе на базе должен появится восстановительный центр с новейшим оборудованием, которое позволит сокращать сроки восстановления спортсменов после матчей.

После прогулки по объекту губернатор Александр Усс поделился впечатлениями с журналистами.

— Что касается спорта, то со спортом компания дружит во всех регионах, и Красноярский край в этом смысле очень показателен. Мы отличаемся соответственным уровнем регбийных успехов. У нас есть две лучшие команды России. И то, что у «Красного Яра» есть временные трудности, дает дополнительный стимул, чтобы через год, а максимум через два, они вышли на те рубежи, которые когда-то занимали. Думаю, что Павел Сергеевич сделал правильную ставку, на правильную команду. Мы очень уважаем «СТМ», но я лично болею за «Красный Яр». Мы очень рады тому, что судьба компании теперь связана с судьбой прославленного регбийного клуба. Этот объект построен по самым высоким требованиям. Считаю, что он послужит не только команде, но и станет определенным стимулом для того, чтобы благоустроить прилегающую территорию. Стать неким примером для дизайнерских решений на спортивных и не только спортивных объектах, — подытожил губернатор.

Мэр Красноярска Сергей Еремин тоже отметил значимость такого объекта для городской инфраструктуры.

— Мне ещё больше важно, чтобы мы развивали подрастающее поколение. У нас сейчас тренируется в молодежной школе 650 ребятишек. Представьте, все они будут тренироваться здесь, использовать самые современные мировые стандарты. Здесь заложено по оформлению и антуражу, всё что есть лучшее в мире. Это наша капитализация не только для профессионалов, но и для ребятишек, — говорит мэр.

Также Сергей Еремин отметил, что компания демонстрирует самые продвинутые управленческие практики, на которые Красноярск обращает внимание, учиться и в будущем стремится работать в таком же формате по технологии управления.

Фото: Александр Жуковец