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В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений

Главная Общество
Красноярск
17:17 25 Ноября 2021
реконструкция, модернизация, жкх, коммунальное хозяйство
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Большую реконструкцию левобережных очистных сооружений сейчас ведет компания «КрасКом» — совместное предприятие правительства Красноярского края, администрации Красноярска и СГК. Глава города Сергей Ерёмин провел на стройплощадке выездное рабочее совещание, на котором представители мэрии, горсовета, СГК, КрасКом, проектировщика и подрядчика обсудили этапы модернизации этого объекта системы водоотведения.

В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений

Усилить защиту от мусора

Цель начатой в этом году реконструкции — улучшить качество очистки сточных вод, полностью автоматизировать производственные процессы, чтобы исключить ручной труд по сбору из канализации твердо-бытовых отходов.

На очистных сооружениях красноярского водоканала сточная вода проходит классические стадии механической и биологической очистки. На первой стадии механической очистки все стоки процеживают через так называемые решетки. Здесь нерастворимый мусор удерживается, а жидкая фракция с мелкими частицами отправляется на песколовки, а далее через первичные отстойники в аэротенки на биологическую очистку. В результате механической очистки удаляется до 60–70 % минеральных загрязнений. При этом работникам очистных сооружений приходится буквально вручную удалять мусор, который жители города смывают в канализацию, несмотря на все запреты.

В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений

Этапы большой реконструкции

24 ноября главу города Красноярска познакомили с ходом первой очереди модернизации очистных сооружений — стадии механической очистки. Именно этот процесс очистки сточной воды требует скорейшей реконструкции. Поскольку уличные решетки-дробилки за годы эксплуатации в условиях агрессивной среды вышли из строя, и мусор из канализационных стоков вылавливают вручную.  

Данный этап работ включает обновление комплекса механической очистки: строительство здания с решетками для процеживания стоков и песколовок с современным оборудованием, — а также возведение канализационно-насосной станции подкачки.

Проектные работы этого этапа реконструкции выполнил красноярский филиал «Государственного специализированного проектного института». Проект получил положительную оценку государственной экспертизы.

12 километров свай и 200 тонн металла

Генеральный подрядчик строительства АО «Сибагропромстрой» в настоящее время ведет на левобережных очистных сооружениях работы по подготовке территории для будущей стройки, демонтажу старых зданий и строительству временных бункеров для песка.

Завершить все работы по строительству нового комплекса механической очистки планируется в декабре 2022 года.

В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений

Фото: СГК
По материалам СГК

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