Бывший глава красноярского отделения ПФР проведет в СИЗО еще 3 месяца

Бывший глава Пенсионного фонда по Красноярскому краю останется под арестом. Адвокаты не смогли изменить меру пресечения для Дениса Майбороде. Он проведёт в СИЗО ещё три месяца – до 28 января 2022 года.

По версии следствия, подозреваемый вместе со своим заместителем, получил через посредника взятку в размере 13 миллионов рублей для победы коммерческой фирмы в аукционе. Торги проходили за госконтракт на приобретение нежилого помещения для управления Пенсионного фонда Ленинского района Красноярска за 130 миллионов рублей.

Адвокаты просили смягчить меру пресечения и отправить обвиняемого под домашний арест в связи с длительным содержанием под стражей, его состоянием здоровья и положительными характеристиками, но суд решил, что более мягкая мера пресечения «не сможет гарантировать надлежащее поведение подсудимого», а его нахождение под стражей, по мнению суда апелляционной инстанции, «поспособствует эффективному рассмотрению уголовного дел.

Майборода возглавлял региональное отделение Пенсионного фонда с 2014 года. Его заключили под стражу 21 января 2020 года.

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