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В Красноярске ожидаются снегопад и ветер до 20 м/с

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Красноярск
17:56 25 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, снег, гололед, ветер
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По прогнозам синоптиков, 26 ноября в Красноярске и в центральных районах края прогнозируется северо-западный ветер 15-20 м/с, сильный снег, гололедно-изморозевое отложение на проводах и деревьях, на дорогах сильная гололедица.

Рекомендуется на улице вести себя осторожно. Не стоит пережидать непогоду вблизи стен домов, на остановках, рядом с деревьями и рекламными щитами. Не подходить к оборванным проводам.

Не рекомендуется парковать автомобили под проводами, деревьями, балконами.

Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

При возникновении происшествий звоните по телефону 112.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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