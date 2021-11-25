В Боготоле мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности своей сожительнице

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, вечером 15 ноября сожители находились в своей квартире по улице Кондукторская г. Боготол. Из-за бытовых разногласий между мужчиной и женщиной возник конфликт. Во время ссоры мужчина толкнул 48-летнюю сожительницу, она ударилась головой о печь отопления. На следующий день её доставили в больницу без сознания. В итоге женщина скончалась 17 ноября. По предварительным данным экспертов потерпевшая умерла в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

В отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru